اكتشفي عمر بشرتك وتطابقه مع عمرك الحقيقي بهذه الطريقة

واشنطن(صدى):

قالت الطبيبة أليكسيس أمبرامسون ، أنه من المعروف أنه تلجأ العديد من السيدات إلى مستحضرات التّجميل لمحاربة آثار التقدم في السن ، وحصول ترهل لبشرتهن وفقدان رونقها ، خاصة عند منطقة الفم والعينين .

وأكدت أمبرامسون ، أن عمر الانسان هو من يحدد مدى ترهّل بشرته من جهة، إضافة إلى درجة العناية بها من جهة أخرى.

وأشارت أمبرامسون في مدونتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أن النساء اللاتي يردن معرفة عمر البشرة وتطابقه مع أعمارهن الحقيقية ، كلّ ما عليهن فعله هو قرص البشرة من الجهّة الأماميّة لليدّ باستخدام الإبهام والسبابة والشدّ لمدّة 5 ثوان، ثم أزيلي اصبعيك عن يدك وتأمّلي الوقت الذي تستغرقه البشرة للعودة الى شكلها الطبيعي .

– بعد ثانية أو ثانيتين يكون عمر البشرة الوظيفي تحت الـ30 عاماً.

– 3 أو 4 ثوان يكون عمر البشرة بين 30 و44 عاماً.

أما بعد مرور 5 إلى 9 ثوان فإن عمر البشرة الوظيفي هو بين 45 و50 عاماً

وإذا كانت مدة عودة البشرة الى شكلها الطبيعي بين 10 و15 ثانية يكون عمر البشرة 60 عاماً.

وإذا وصل الأمر لأكثر من 15 ثانية يكون عمر البشرة 70 عاماً وأكثر.