شرطة مكة تعثر على جثة مقيم في أحد الأحواش بحي الخالدية

نايف السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة في شرطة المنصور على جثة مقيم في أحد الأحواش بحي الخالدية.

وفي التفاصيل، ورد بلاغاً للجهات الأمنية بشرطة مكة يفيد بوجود رائحة كريهه تنبعث من أحد الأحواش الملاصقة لموقع سكن أحد الأشخاص.

وباشرت الجهات المختصة ممثلة في مركز شرطة المنصور ودوريات الأمن والأدلة الجنائية والهلال الأحمر؛ الموقع حيث عُثر على جثة المقيم الذي كان يرتدي زياً رياضياً، ولا يزال سببُ الوفاة مجهولاً.