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الطيران المدني: الملاحة الجوية مازالت متوقفة مؤقتا في مطار الكويت الدولي

الطيران المدني: الملاحة الجوية مازالت متوقفة مؤقتا في مطار الكويت الدولي
الكويت(صدى):

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مازالت متوقفة حتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية أنه سيتم الإعلان للجمهور عن استئناف الحركة الجوية في حال تم ذلك.

وكانت (الطيران المدني) أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيًا وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة والدمام ودبي نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.


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