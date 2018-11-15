الهلال يجدد عقده مع الدوسري

ماجد محمد(صدى):

تتجه إدارة نادي الهلال ،إلى تجديد عقد ، اللاعب سالم الدوسري، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري ، ومن المفترض أن تتراوح مدة العقد الجديد من عامين إلى ثلاثة أعوام..

وبدأت إدارة النادي مفاوضة اللاعب حول تجديد العقد الذي من المقرر أن ينتهي الموسم الجاري ، وأبدى الدروسي الرغبة في تجديد العقد ، وذلك قبل دخوله فترة الـ6 أشهر، والتي تتيح للاعب التوقيع لأي فريق آخر بدون الرجوع لناديه الأصلي.

‏ومن المقرر أن تجتمع إدارة الهلال مع الدوسري، بعد نهاية مشاركته مع المنتخب السعودي لنهايات كأس الأمم الأسيوية، لتمديد عقده حتى عام 2022