الهلال يجدد عقده مع الدوسري
تتجه إدارة نادي الهلال ،إلى تجديد عقد ، اللاعب سالم الدوسري، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري ، ومن المفترض أن تتراوح مدة العقد الجديد من عامين إلى ثلاثة أعوام..
وبدأت إدارة النادي مفاوضة اللاعب حول تجديد العقد الذي من المقرر أن ينتهي الموسم الجاري ، وأبدى الدروسي الرغبة في تجديد العقد ، وذلك قبل دخوله فترة الـ6 أشهر، والتي تتيح للاعب التوقيع لأي فريق آخر بدون الرجوع لناديه الأصلي.
ومن المقرر أن تجتمع إدارة الهلال مع الدوسري، بعد نهاية مشاركته مع المنتخب السعودي لنهايات كأس الأمم الأسيوية، لتمديد عقده حتى عام 2022
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