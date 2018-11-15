إنقاذ 3 معلمات بعد تعرض السائق لنوبة سكر بطريق الطائف – الرياض
قامت وزارة الداخلية ممثلة في المركز الوطني للعمليات الأمنية صباح اليوم الخميس بإنقاذ أفراد مركبة كانت بطريق العطيف في الطائف – الرياض ، تقل ثلاث معلمات في طريقهن للعمل بالإضافة إلى سائق المركبة .
وتفصيلاً فقد تلقت غرفة عمليات ” 911 ” بلاغاً من معلمة يفيد بتعرض السائق لنوبة سكر أخلت بقيادته وتحتاج للمساعدة ، وعلى الفور تم إحالة البلاغ لجهة الإختصاص ومعالجة الموقف .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5558 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون في عون المسلمين