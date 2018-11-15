بالفيديو.. تامر حسني يكشف سر زواجه من بسمة بوسيل

القاهرة(صدى):

أوضح الفنان المصري تامر حسني، أن زوجته المغربية بسمة بوسيل كانت تحبه منذ طفولتها، وأطلعته على دفتر صور له، وتعليقات منها تعكس غرامها به وأملها في الارتباط به؛ حينما قابلته في حفل له في المغرب.

وأكد تامر حسني، أنه لم يتوقف كثيرًا أمام هذا الموقف فهو يرى من المعجبات الكثير؛ قائلًا لكن هي عندها طاقة وحالة حب وصدق وإيمان بشخص، وعندما قررت اعتزال الغناء قالت إنها احترفت الغناء من أجل الاقتراب منه فقط.

وأشار إلى أنه يحبها و” يثق بها ” ويصنع مستقبله كلّه من أجلها هي وأولادهما، مضيفًا: أنه يحب صوت زوجته بسمة بوسيل في حلقات ستار أكاديمي، وتوقف أمام أغنية قدمتها للطفولة، معلّقًا عليها بقوله: بحبها جدًّا.