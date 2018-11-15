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بالصور.. استنفار شامل بالكويت لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. استنفار شامل بالكويت لمواجهة الطقس السيئ
خالد الظفيري(صدى):

شرعت الحكومة الكويتية في إتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمواجهه تداعيات الطقس السيئ الذي تمر به البلاد .

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تعطيل العمل في كافة المؤسسات والهيئات والمدارس اليوم الخميس .

كما قررت السلطات تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار العاصمة امس الأربعاء ، وتعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات مملكة البحرين والدمام ومطاردبي الدولي .

في سياق متصل قامت لجنة الدفاع المدني بنشر فرق الإنقاذ والدوريات والمعدات للتعامل مع السيول المتوقعة وبؤر تجمع المياه ، كما استعدت المستشفيات لإستقبال حالات الطوارئ .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

الطقس السيء.. هذه أقدار يقدرها الله ويضعها كيفما شاء وفي عمومها خير للبلاد والعباد.

[ عدد التعليقات: 5951 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يكون في عون أحبابنا وأهلنا بالكويت **

[ عدد التعليقات: 2900 ] نشر منذ 1 ساعة

الغيث خير وبركة ان شاء الله
المشكلة الناس اللي تستعرض
في السيول بسياراتها .

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