بالصور.. استنفار شامل بالكويت لمواجهة الطقس السيئ

خالد الظفيري(صدى):

شرعت الحكومة الكويتية في إتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمواجهه تداعيات الطقس السيئ الذي تمر به البلاد .

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تعطيل العمل في كافة المؤسسات والهيئات والمدارس اليوم الخميس .

كما قررت السلطات تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار العاصمة امس الأربعاء ، وتعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات مملكة البحرين والدمام ومطاردبي الدولي .

في سياق متصل قامت لجنة الدفاع المدني بنشر فرق الإنقاذ والدوريات والمعدات للتعامل مع السيول المتوقعة وبؤر تجمع المياه ، كما استعدت المستشفيات لإستقبال حالات الطوارئ .