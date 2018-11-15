بالصور.. استنفار شامل بالكويت لمواجهة الطقس السيئ
شرعت الحكومة الكويتية في إتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمواجهه تداعيات الطقس السيئ الذي تمر به البلاد .
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تعطيل العمل في كافة المؤسسات والهيئات والمدارس اليوم الخميس .
كما قررت السلطات تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار العاصمة امس الأربعاء ، وتعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات مملكة البحرين والدمام ومطاردبي الدولي .
في سياق متصل قامت لجنة الدفاع المدني بنشر فرق الإنقاذ والدوريات والمعدات للتعامل مع السيول المتوقعة وبؤر تجمع المياه ، كما استعدت المستشفيات لإستقبال حالات الطوارئ .
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
الطقس السيء.. هذه أقدار يقدرها الله ويضعها كيفما شاء وفي عمومها خير للبلاد والعباد.
رااايق[ عدد التعليقات: 5951 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكون في عون أحبابنا وأهلنا بالكويت **
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5558 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينكم
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2900 ] نشر منذ 1 ساعة
الغيث خير وبركة ان شاء الله
المشكلة الناس اللي تستعرض
في السيول بسياراتها .