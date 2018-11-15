بنك التنمية الاجتماعية يمكّن 877 شاب وشابة للانخراط في عالم العمل الحر

الرياض(صدى):

تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن أرقام تمويل المشاريع المعتمدة في الربع الثالث للعام الحالي 2018م، والذي يأتي استمرارًا للحراك الاقتصادي المتصاعد للمملكة.

حيث أوضح مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر الأستاذ/ سعيد الزهراني، تفاصيل الدعم الذي قدّمه البنك خلال هذا الربع، لدعم وتمكين شابات وشباب الأعمال ومساعدتهم للانطلاق في عالم العمل الحرّ، فقد بلغ عدد المشاريع المعتمدة للتمويل 877 مشروعًا بقيمة تجاوزت 170 مليون ريالًا، يأتي ذلك ضمن أدوار البنك الرئيسيّة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والناشئة من خلال منتجات البنك وخدماته بشقيها المالي وغير المالي .

ووصلت التغطية الجغرافية لهذه المشاريع لأكثر من 70 مدينة ومحافظة من مدن المملكة، ضمن السعي الحثيث للبنك في التركيز على المناطق الواعدة، تماشيًا مع مستهدفات البنك في التمكين والاستقلال الاقتصادي.

وقال مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر أننا نحرص دائماً على تنوع المشاريع ونشجع المشاريع التي تتيح الفرصة لخلق أسواق جديدة أو تدعم الابتكار أو الميزات التنافسية في المناطق وقد تنوّعت المشاريع المعتمدة في هذا الربع بين عدد من مسارات البنك المختلفة حيث شملت مشاريع في انشطة مختلفة منها انشطة العربات المتنقلة، وكذلك انشطة التوطين ، بالإضافة لمشاريع صناعية، وطبية، وتقنية، ومشاريع في الطاقة المتجددة.

وحيث أن البنك يعد الذراع الأكبر في التمكين التنموي الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات وأفراد المجتمع، وضمن إطار جهوده في تحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال في المملكة قام البنك من خلال هذا الربع بتوقيع اتفاقيات مبادرة الاقراض غير المباشر ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت و وحدة المحتوى المحلي بهدف حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية ، وقد تم توقيع ٨ اتفاقيات مع شركات تمويلية متخصصه بمبلغ 300 مليون ريال كتمويل غير مباشر لتقوم هذه الشركات بدورها في تقديم حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة .

ويعمل البنك بشكل دؤوب على نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب والشابات على خوض عالم الأعمال وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم مما يعود أثره الإيجابي على الوطن والمواطن على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن للراغبين بالاستفادة من منتجات البنك وخدماته التقديم مباشرة عبر الموقع الالكتروني: ‏www.sdb.gov.sa.

الجدير بالذكر أن البنك أقام عدد من الفعاليات والبرامج تزامناً مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بالتعاون مع عدد من الشركاء(جامعات وكليات تقنية ولجان تنمية وغرف تجارية وكذلك معاهد ريادة الاعمال)، والذي أختتم أمس الأربعاء الموافق 14/11/2018م، وقد أطلق البنك وسماً خاصاً بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت هاشتاق #حرَك_عجلة_التنمية.

وقد تنوعت الفعاليات والبرامج المصاحبة لذلك والتي تجاوزت الـ60 فعالية على مستوى فروع البنك، حيث تضمنت تلك الفعاليات ورش عمل ودورات تدريبية وكذلك إقامة عدة ندوات، حيث تركزت تلك البرامج والفعاليات لنشر وتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم تطوير المنشآت الصغيرة للتعريف برسالة وأهداف ريادة الأعمال لتحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وكذلك تأهيل الشباب والشابات وإكسابهم القدرات المهارية لتمكينهم من إدارة وإطلاق مشاريعهم الخاصة، ومنها “إقامة جلسات حوارية وجهني، وإبدأ مشروعك، ونشر ثقافة العمل الحر “.