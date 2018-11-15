11 نصيحة قبل البدء في إطعام الأطفال الرضع

أميرة خالد(صدى):

تحتار الكثير من الأمهات في موعد بدء إطعام الأطفال الرضع، فالبعض يبدأ عند سن الـ4 شهور، وآخرون عند الـ6 شهور، والبعض يؤجل ذلك إلى ما بعد إكمال العام الأول للطفل.

وفي هذا الصدد تجيب الدكتور هند الانشاصي -استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة على تساؤل كيف أبدأ بإطعام طفلي والذي تطرحه العديد من الأمهات وخاصة المرأة العاملة التي تضطر لترك طفلها في الحضانة لساعات طويلة خلال أوقات النهار.

وقدمت عدد من النصائح للأمهات قبل البدء في إطعام الطفل الرضيع ، ومن هذه النصائح :

– يجب الحرص على الرضاعة الطبيعية فقط خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل.

– لا تبدئي إطعام الطفل إلا وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مثل النزلة المعوية، ارتفاع درجة الحرارة، البرد.

– ابدئى بنوع واحد فقط في اليوم ويفضل صباحا وبكمية قليلة وتابعي تأثيره على طفلك خلال اليوم.

– استخدمي الكوب أو الملعقة الخاصة بالأطفال.

– حاولي استخدام أدوات لإطعام الطفل ذات ألوان وأشكال جذابة.

– تأكدى من النظافة الجيدة لأدوات تحضير طعام الطفل.

– تجنبي استخدام الأواني المعدنية، استخدمي الأواني الزجاجية.

– تجنبي إضافة السكر أو الملح للطعام.

– تجنبي البنجر، السبانخ، واللفت فهي تحتوي على نسبة عالية من النترات التي يمكن أن تسبب أنيميا للطفل.

– عادة يحب الطفل العصائر السكرية مثل الجزر وأغلب الفاكهة، فلا يجعلك ذلك تهملي باقي أنواع الخضراوات.

– لا تقدمي للطفل كمية من العصائر أكثر من 120 مل في اليوم لتجنب الإسهال.