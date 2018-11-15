أمانة الرياض تحقق نسب إنجاز ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري خلال 9 أشهر

سعيد العجل(صدى):

حققت أمانة منطقة الرياض نسب إنجاز ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض حتى الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار برامج التحوّل البلدي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلديّة المقدمة لعموم السكّان والزوار، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري وسعيًا لتوفير أعلى مستويات السلامة والراحة.

وكشفت في تقريرها عن معدلات الإنجاز خلال الأشهر التسعة الماضية إذ تأتي استنادًا إلى خط الأساس الذي حُدد بداية العام الميلادي الحالي، وتمكنت من إزالة 344 ألف لوحة دعائية مخالفة بنسبة إنجاز تبلغ 96 بالمائة،فيما أزالت 514،051 ملصقًا إعلانيًا مخالفًا، ورفعت 36،640 حاجزًا خرسانيًا بنسبة تبلغ 73 بالمائة.

وأزالت أمانة الرياض حتى الربع الثالث من العام الحالي، الكتابات المشوهة للمظهر العام من 460 موقعًا، بنسبة إنجاز تبلغ 90 بالمائة، وأصلحت ما مساحته 375,300 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمساحات الخضراء بنسبة إنجاز قدرها 96 بالمائة.

وأصلحت الأمانة خلال المدّة ذاتها حفر شوارع بمساحة تبلغ 826،802 متر مربع، بإنجاز تقدر نسبته بـ83 بالمائة، إضافة إلى إصلاحها الأرصفة المتهالكة بمساحة 41،445 متر طولي، بنسبة إنجاز تبلغ 75 بالمائة ، وأصلحت 50،265 عمود إنارة،فيما رفعت حتى الربع الثالث من العام الجاري 7،583،466 أمتار مكعبة من مخالفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، بنسبة إنجاز تبلغ 46 بالمائة، وأزالت 14،983 مركبة مهملة وتالفة من الشوارع العامة والميادين، بنسبة إنجاز تبلغ 82 بالمائة.

وقامت أمانة الرياض خلال الأشهر التسعة الماضية بتنظيف 907 مواقع من الاستراحات وأحواش المواشي والصناديق والأعشاش والمخيمات المنتشرة عشوائيًا بالقرب من مداخل المدينة، وتبلغ نسبة الإنجاز 76 بالمائة، وعالجت الأمانة وضع 3434 بائعاً جائلاً مخالفًا للأنظمة، بنسبة تبلغ 86 بالمائة، وقامت بمعالجة وضع 190,700 حاوية نظافة داخل الأحياء، بإنجاز تقدر نسبته بـ93 بالمائة.

ونفذت أمانة الرياض أعمال تنسيق وزراعة للأشجار والورود في الشوارع الرئيسية والفرعية بمساحة تبلغ 548 ألف متر مربع، وقامت بتخطيط ودهن الطرقات على مساحة تبلغ 5،820،437 أمتار طولية، بنسبة إنجاز قدرها 58 بالمائة، وأصلحت أرقام المباني ولوحات مسميات الشوارع بواقع 9804 لوحات، وبنسبة إنجاز تقدر بـ71 بالمائة.