وزارتان تتعاونان لـ ” تجنب انحراف القبلة ” بالمساجد الجديدة

نايف السالم(صدى):

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة بضرورة التنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عند بناء المساجد والتأكيد على مراعاة التعليمات والتقيد بالاختصاصات؛ لتجنب انحراف القبلة بالمساجد.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن بعض المساجد لم تحصل على موافقة الجهة المختصة في وزارة الشؤون الإسلامية؛ فيما يهدف التنسيق بين الوزارتين إلى الحفاظ على سلامة أرواح المصلين داخل دور العبادة.

وأشارت إلى أن بعض الأمانات والبلديات قامت بإصدار تراخيص بناء أو ترميم أو هدم المساجد دون التنسيق المسبق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية؛ حيث تم الملاحظة أن بعض المساجد تفتقد للمعايير التخطيطية والسلامة الفنية من الناحية الإنشائية أو يكون هناك انحراف في قبلة المساجد.