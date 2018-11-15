رسميا: استراتيجية شاملة لإدارة ” مشاهير السوشيال ميديا ” بنهاية 2019

علي القحطاني (صدى):

تعتزم وزارتي الإعلام والتجارة وضع استراتيجية شاملة تعني بملف ” مشاهير السوشيال ميديا ” تتعلق بتطوير المحتوى ووضع برامج تدريبية وضوابط للإعلان وآلية للرخص ومن المنتظر الإعلان عنها مع نهاية 2019 .

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة تعديات مشاهير ” سناب شات ” على وجه الخصوص لما يدعوه من قدرتهم على فك السحر وانتهاك القوانين .

كما أكد الإعلامي سلمان المالكي أن المسألة تندرج تحت الجرائم الإلكترونية وأي سلوك غير قانوني يستخدم منصات التواصل الإجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية لما يسببه من نشر الجهل وغيره من الأمراض الإجتماعية .

الجدير بالذكر أن أمير منطقة الرياض أصدر بياناً الثلاثاء الماضي رصد فيه مخالفات ” مشاهير سناب شات ” وتورطهم في مخالفات شرعية لما يدعوه من قدرتهم على فك السحر وتم إحالة إثنين منهم إلى الجهات المختصة .