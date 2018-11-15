بالصور.. صدمة جراحون بما وجدوه في بطن امرأة
تفاجئ جراحون عندما كشفت الأشعة السينية عن وجود خواتم نحاسية وقلادات ودبابيس داخل بطن سيدة هندية.
وبالتطرق للتفاصيل، قضى الأطباء ما يقرب من 3 ساعات وهم يستخرجون القطع المعدنية من معدة السيدة الهندية، والذي يصل وزنهم إلى 1.5 كغم.
ورجح الأطباء أن السيدة تُعاني من اضطراب نفسي نادر يدعى “ acuphagia ” ، وهو يدفع المصاب لاكل مواد غير غذائية أو صلبة غير قابلة للهضم مثل ” المعادن ” بمختلف أنواعها، إضافة إلى ” الفحم أو الخشب ” وغيره.
ونجح الجارحون في إزالة المعادن والدبابيس من معدة السيدة، وحالتها مستقرة الآن، وتحاول السلطات الحصول على أقاربها، لكنها لم تنجح حتى الآن.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21134 ] نشر منذ 53 دقيقة
يمكن تكون مريضه او حراميه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5549 ] نشر منذ 49 دقيقة
طالما انها مريضه نفسيا فلا حرج عليها-الله يشفي كل مريض-