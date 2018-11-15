بالصور.. صدمة جراحون بما وجدوه في بطن امرأة

نيودلهي(صدى):

تفاجئ جراحون عندما كشفت الأشعة السينية عن وجود خواتم نحاسية وقلادات ودبابيس داخل بطن سيدة هندية.

وبالتطرق للتفاصيل، قضى الأطباء ما يقرب من 3 ساعات وهم يستخرجون القطع المعدنية من معدة السيدة الهندية، والذي يصل وزنهم إلى 1.5 كغم.

ورجح الأطباء أن السيدة تُعاني من اضطراب نفسي نادر يدعى “ acuphagia ” ، وهو يدفع المصاب لاكل مواد غير غذائية أو صلبة غير قابلة للهضم مثل ” المعادن ” بمختلف أنواعها، إضافة إلى ” الفحم أو الخشب ” وغيره.

ونجح الجارحون في إزالة المعادن والدبابيس من معدة السيدة، وحالتها مستقرة الآن، وتحاول السلطات الحصول على أقاربها، لكنها لم تنجح حتى الآن.