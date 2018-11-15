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بالصور.. صدمة جراحون بما وجدوه في بطن امرأة

بالصور.. صدمة جراحون بما وجدوه في بطن امرأة
نيودلهي(صدى):

تفاجئ جراحون عندما كشفت الأشعة السينية عن وجود خواتم نحاسية وقلادات ودبابيس داخل بطن سيدة هندية.

وبالتطرق للتفاصيل، قضى الأطباء ما يقرب من 3 ساعات وهم يستخرجون القطع المعدنية من معدة السيدة الهندية، والذي يصل وزنهم إلى 1.5 كغم.

ورجح الأطباء أن السيدة تُعاني من اضطراب نفسي نادر يدعى “ acuphagia ” ، وهو يدفع المصاب لاكل مواد غير غذائية أو صلبة غير قابلة للهضم مثل ” المعادن ” بمختلف أنواعها، إضافة إلى ” الفحم أو الخشب ” وغيره.

ونجح الجارحون في إزالة المعادن والدبابيس من معدة السيدة، وحالتها مستقرة الآن، وتحاول السلطات الحصول على أقاربها، لكنها لم تنجح حتى الآن.

 

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21134 ] نشر منذ 53 دقيقة

يمكن تكون مريضه او حراميه

[ عدد التعليقات: 5549 ] نشر منذ 49 دقيقة

طالما انها مريضه نفسيا فلا حرج عليها-الله يشفي كل مريض-

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