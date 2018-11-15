هطول أمطار على جدة والمراكز التابعة لها

جدة(صدى):

هطلت صباح اليوم أمطار رعدية متفرقة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها أرتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالنظام الآلي للإنذار المبكر قد نبهت من هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة على جدة , والشعيبة , والجموم , وحدة , وهدى الشام وبحرة , وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة , وقد تؤدي إلى جريان السيول.

من جهة أخرى , أهاب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية وتجمعات المياه وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها , متمنياً السلامة للجميع.