” السعودية للكهرباء ” تدرب العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين

سعيد العجل(صدى):

استضافت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء ورشه عمل الاتصال الفعال بمفهوم ديسك، تحت مظلة مبادرة بعنوان: ” سلوكنا الإيجابي قدوة ” .

وتأتي الورشة في إطار الاستعداد للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي: ” كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة “.

حضر الورشة المهندس عبدالسلام العمري رئيس القطاع الغربي في الشركة، ومشاركة 14 شركة في مجال خدمات المعتمرين، وخمس مؤسسات لخدمه المعتمرين ووزارة الحج.

وقدم الورشة عبد الرحيم عمر من قطاع تطوير الموارد البشرية في ” السعودية للكهرباء ” ، تضمنت شرحاً وتعريفاً بالأنماط السلوكية، وكيفية التعامل مع الحجاج والمعتمرين بالسلوك الإيجابي، ورؤية المملكة ٢٠٣٠ في خدمه الحجاج والمعتمرين.

وفي ختام الورشة، وزعت الشهادات على المشاركين.