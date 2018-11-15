هطول أمطار غزيرة على الطائف

الطائف(صدى):

هطلت مساء أمس أمطاراً غزيرة على محافظة الطائف شملت الهدا، والشفا، والحوية ورحاب والسيل الصغير ، والشرفية ، والقيم ، والحلقه ، والفيصلية ، وشبرا ، وجنوب محافظة الطائف.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب, مشددةً على ضرورة إتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .