طاقم طبي يواجه تهمة التشخيص الخاطئ والتسبب في وفاة مواطن بالمدينة
وجه أبناء مواطن بالمدينة المنورة، تهمة التسبب في وفاة والدهم لطاقم طبي بإحدى المستشفيات، نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ، مؤكدين أن حالته ازدادت سوءًا عقب وصوله للمستشفى.
وأوضح أبناء المواطن أن والدهم تعرض لسقوط جدار عليه، وأصيب بإصابات بليغة، وكان يعاني من انتفاخ في البطن.
وأشاروا إلى أن طبيب الطوارئ طمأنهم بأن حالة والدهم مستقرة، وأجرى له أشعة، وبعد فترة وجيزة تدهورت حالته، وتعرض لهبوط في ضغط الدم، وفوجئوا بالطبيب يخبرهم بتوقف القلب.
وأوضحوا أنهم تقدموا بشكوى وقت دخول والدهم للمستشفى، وشكوة أخرى في سبتمبر الماضي، وطلبوا التحفظ على الطاقم الطبي، لكن هناك تباطؤ في التحقيق.
جراح[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحم ابوك ويصبركم يارب هذا مو طبيب هذا سباك والا كهربائي لبس بالطو ابيض وركب سماعات وقدم عندنا يعطونه رئيس قسم وابناء البلد يسوي مليون اختبار قدرة عشان يقبلونه وما ينقبل الا بفيتامين و