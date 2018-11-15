طاقم طبي يواجه تهمة التشخيص الخاطئ والتسبب في وفاة مواطن بالمدينة

نايف السالم(صدى):

وجه أبناء مواطن بالمدينة المنورة، تهمة التسبب في وفاة والدهم لطاقم طبي بإحدى المستشفيات، نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ، مؤكدين أن حالته ازدادت سوءًا عقب وصوله للمستشفى.

وأوضح أبناء المواطن أن والدهم تعرض لسقوط جدار عليه، وأصيب بإصابات بليغة، وكان يعاني من انتفاخ في البطن.

وأشاروا إلى أن طبيب الطوارئ طمأنهم بأن حالة والدهم مستقرة، وأجرى له أشعة، وبعد فترة وجيزة تدهورت حالته، وتعرض لهبوط في ضغط الدم، وفوجئوا بالطبيب يخبرهم بتوقف القلب.

وأوضحوا أنهم تقدموا بشكوى وقت دخول والدهم للمستشفى، وشكوة أخرى في سبتمبر الماضي، وطلبوا التحفظ على الطاقم الطبي، لكن هناك تباطؤ في التحقيق.