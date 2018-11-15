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بالفيديو.. طريقة مسح وتزوير صلاحية عبوات الجبن بمستودع في الرياض

بالفيديو.. طريقة مسح وتزوير صلاحية عبوات الجبن بمستودع في الرياض
حمود العنزي (صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار ،بمساندة شرطة الرياض، مستودعًا مخالفًا تديره عمالة مخالفة، لتخزين كميات كبيرة من الأجبان منتهية الصلاحية.

وأغلقت الوزارة المستودع ، وقامت بضبط جميع المنتجات، وتسليم العمال المخالفين للجهات الأمنية، كما جرى استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح مقطع فيديو نشرته الوزراة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” طريقة مسح تواريخ الصلاحية من عبوات الجبن ووضع التاريخ الجديد المزور بواسطة آلة مخصصة، قبل بيعها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5525 ] نشر منذ 32 دقيقة

وما لم يتم ظبطه اكثر من هذا-الله المستعان-

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