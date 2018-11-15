بالفيديو.. طريقة مسح وتزوير صلاحية عبوات الجبن بمستودع في الرياض

حمود العنزي (صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار ،بمساندة شرطة الرياض، مستودعًا مخالفًا تديره عمالة مخالفة، لتخزين كميات كبيرة من الأجبان منتهية الصلاحية.

وأغلقت الوزارة المستودع ، وقامت بضبط جميع المنتجات، وتسليم العمال المخالفين للجهات الأمنية، كما جرى استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح مقطع فيديو نشرته الوزراة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” طريقة مسح تواريخ الصلاحية من عبوات الجبن ووضع التاريخ الجديد المزور بواسطة آلة مخصصة، قبل بيعها.