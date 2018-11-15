بالفيديو.. طريقة مسح وتزوير صلاحية عبوات الجبن بمستودع في الرياض
ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار ،بمساندة شرطة الرياض، مستودعًا مخالفًا تديره عمالة مخالفة، لتخزين كميات كبيرة من الأجبان منتهية الصلاحية.
وأغلقت الوزارة المستودع ، وقامت بضبط جميع المنتجات، وتسليم العمال المخالفين للجهات الأمنية، كما جرى استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح مقطع فيديو نشرته الوزراة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” طريقة مسح تواريخ الصلاحية من عبوات الجبن ووضع التاريخ الجديد المزور بواسطة آلة مخصصة، قبل بيعها.
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الفرق الرقابية بوزارة التجارة تضبط بالرياض مستودع تستغله عمالة مخالفة في تخزين الأجبان منتهية الصلاحية وتغيير تواريخ صلاحياتها قبل بيعها، وعليه تم اغلاق المستودع وضبط جميع المنتجات وتسليم العمالة المخالفة للجهات الامنية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم pic.twitter.com/3arSJgVcMZ
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) November 14, 2018
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5525 ] نشر منذ 32 دقيقة
وما لم يتم ظبطه اكثر من هذا-الله المستعان-