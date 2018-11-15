بالصور.. لبنانية تتوج ملكة جمال كولومبيا

بيروت(صدى):

في مرة ليست الأولى التي تتوج فيها لبنانية على عرش جمال دولة أخرى، فازت الحسناء اللبنانية غبرييلا تافور نادر 23 عامًا ، بلقب ملكة جمال كولومبيا بعد تنافسها مع 26 مشتركة.

وتنحدر غبرييلا وهي تعمل محامية ،من أصول لبنانية، وتحديداً من بلدة شرتون ، وهي من الجاليات اللبنانية الواسعة الانتشار في كولومبيا.

وتخرّجت من جامعة لوس أنديس، وتتحدّث اللغات الاسبانية والإنجليزية والبرتغالية بطلاقة، وعرفت بمواقفها المدافعة عن حقوق المرأة.