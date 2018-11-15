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فيديو نادر لخادم الحرمين يمازح راعي حطب خلال زيارته إلى حوطة سدير

فيديو نادر لخادم الحرمين يمازح راعي حطب خلال زيارته إلى حوطة سدير
عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو، لقطات نادرة من زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إلى حوطة سدير قبل 15 عاما، وسط الأهالي .

وبين المقطع حفاوة الترحيب من الأهالي، وممازحة الملك لراعي الحطب، ومشاهدته لإحدى حلقات التحفيظ وكيف كان يعاقب حينها المعلم الطلاب المقصرين في حفظ القرآن.

كما شارك حفظه الله بتناول التمر الذي تشتهر به حوطة سدير.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21126 ] نشر منذ 27 دقيقة

صور جميله حفظ الله ابو فهد من كل مكروه

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