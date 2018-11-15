” كنت عايز اتجوز ” .. أقوال شاب ذبح خالته لسرقة ممتلكاتها

القاهرة(صدى):

تجرد شاب مصري من الإنسانية، مقدمًا على قتل خالته الأربعينية بمساعدة الفتاة التي أراد الزواج بها، من أجل سرقة ممتلكاتها.

واعترف المتهم ويدعى ” جون ” أمام قاضي المعارضات، قائلا : ” كنت بمر بضائقة مالية وعايز اتجوز، وفكرت أروح أسرق خالتي، معها فلوس كتير وعايشة لوحدها ولا ليها أولاد ولا أي حد، أخدت صاحبتي وروحنا الشقة وقتلناها في نص ساعة وسرقنا الدهب وهربنا ” .

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من أحد سكان العقار الذي شهد الجريمة، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقتها.

وبالانتقال لموقع الجريمة عثر على جثة الضحية ملقاة، وبها طعنة في الجانب الأيسر، وذبح في الرقبة، بسلاح أبيض.