بالفيديو..حوار طريف بين محللتين رياضيتين عن ريال مدريد وبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

استضاف برنامج ” صدى الملاعب ” المذاع على قناة ” أم بي سي ” أمس الأربعاء، إعلاميتين رياضيتين، وهما مهرة الواحدي، وأمل إسماعيل.

ودار بين الضيفتين حوارا طريفا عن ريال مدريد وبرشلونة، حيث قالت مهرة الواحدي، إعلامية ومحللة رياضية إنها تشجع ريال مدريد مشيرة إلى أنه دوري الأبطال 13 مرة .

وأضافت الواحدي مازحة: ” ما حد يكلمني أنا ملك أوروبا ” ، لترد أمل إسماعيل صحفية رياضية على نظيرتها مازحة : ” عشان كدا رونالدو سابهم ” ،مضيفة إنها تشجع نادي برشلونة واللاعب ميسي دائما .