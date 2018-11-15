بعد إهانتها للمصريين.. أول تعليق كويتي على تصريحات النائبة صفاء الهاشم

خالد الظفيري(صدى):

على خلفية الجدل المثار حول التصريحات الأخير للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، والتي اتسمت بـ ” العنصرية ” ضد الوافدين المصريين بالكويت، أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن دولته لن تسمح لأحد بخدش العلاقة مع مصر أو إحداث وقيعة وفتنة بين البلدَين.

ودعى المرزوق الشعب المصري والإعلام إلى تجاوز الأزمة وعدم إعطاء الفرصة للإيقاع بين البلدين.

وقال : ” العلاقة بين مصروالكويت قوية ومتينة والمصالح والتحديات واحدة تحتاج إلى تضافر الجهود ووقوف الدول العربية بعضها مع بعض ” ،مشيرًا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مَن أخطأ في التعدي بالضرب على المصرية، لافتًا إلى أن الحوادث الفردية يفصل فيها القضاء الكويتي، ومَن أخطا تجرى محاسبته.

يذكر أن التصريحات التي وصفها الشعب المصري بـ ” العنصرية ” ، جاءت على خلفية شكوى مواطنة مصرية تعرضَت مؤخرًا للاعتداء في الكويت، لتعلق الهاشم قائلة بنبرة تحذيرية : ” إلى الأخت نبيلة مكرم.. وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ،لا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي ” .