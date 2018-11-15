بالفيديو.. كويتيون يتجولون في الشوارع بـ ” قارب ” وسط مياه الأمطار

خالد الظفيري(صدى):

في مشهد لم تراه منطقة “ الدعية ” بالكويت ، وثق مقطع فيديو متداول لحظة تجول شباب في الشوارع باستخدام ” القارب “.

وأظهر المقطع الشوارع غارقة تمامًا ومن الصعب التحرك فيها باستخدام المركبات أو سيرًا على الأقدام، ما جعل الشباب يلجأون لاستقلال القارب.

وتشهد الكويت أمطارًا غزيرة وسيولا جارفة أدت إلى انجراف سيارات وشاحنات في بعض الطرق السريعة في البلاد، بعد ارتفاع منسوب المياه فيها.

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