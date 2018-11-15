بالفيديو: فتوى مثيرة للجدل..شيخ يجيز زواج الفتاة ” حتى لو كانت في بطن أمها “!

القاهرة(صدى):

في فتوى مثيرة للجدل، أفتاها شيخ مصري يدعى سعيد نعمان، تفيد بأنه يجوز تزويج الفتاة في أي سن حتى إن كانت جنينًا في بطن أمها.

وقال الشيخ خلال استضافته ببرنامج ” كل يوم ” ، في فقرة عن قضية زواج القاصرات: ” إنه إذا ثبت بالسونار أن الجنين أنثى وزوّجها والدها برجل، وهي ما تزال في بطن أمها أصبحت زوجته، وله حق الدخول بها بعد كبرها “.

وأوضح نعمان بحسب فتواه ” الغريبة ” من نوعها، أنه ليس من الضروري أن تبلغ الفتاة حتى تتزوج.

وفي السياق ذاته، انتقد الشيخ حسن الجنايني، الداعية الإسلامي، تلك الفتوى، مشددًا على أن زواج القاصرات لم يأت في الكتاب أو السنة، بل يجب أن يتم استئذان الفتاة، قائلا : ” كيف نستأذنها وهي لا تعرف معنى الزواج ” .