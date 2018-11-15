‏” مدني الشرقية ” يدعو الأهالي إلى إجازة نهاية أسبوع بلا حوادث

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة الشرقية، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع الأهالي في محافظات المنطقة، إلى قضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة بلا حوادث.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: ” إننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين في جميع محافظات المنطقة الشرقية إلى الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع مع أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول الأودية والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ” .

وشدد على أهمية وضرورة تعاون المجتمع في متابعة كل ما يصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة واتباع كل ما يصدر من تعليمات من المديرية العامة للدفاع المدني بالموقع الرسمي، أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.