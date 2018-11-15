بالفيديو.. تامر حسني يرد على منتقدي صورته في مرحلة المراهقة

أميرة خالد(صدى):

من قال إني لم أكن أملك المال لشراء الأكل، ومن انتقدني، أريده أن ينظر إلى الصورة المجاورة لها، ويتأمل القفزة الكبيرة بينهما، والمشوار الطويل المتعب الذي قطعته حتى أحقق أحلامي “، رد الفنان المصري تامر حسني بهذه الكلمات على منتقدي صورته في مرحلة المراهقة.

وتابع خلال استضافته في برنامج ” صاحبة السعادة “، الذي يذاع على قناة CBC، أنه لا يخجل منها بل يعتبرها رسالة مهمة لكل من يريد تطوير حياته وتغييرها نحو الأفضل، مؤكدً أنه طلب مع فريق إعداد البرنامج عرض الصورة، لكي يرد على كل منتقديه

واستطرد أنه تعب كثيرًا في قطع المسافة بين الصورتين، وأنها كانت في غاية الصعوبة بسبب غياب والده حينها، ورغم ذلك استطاع الوصول للصورة الأخرى، بينما قد تكون ظروف من يسخر من الصورة أفضل، لكن يجب أن يسأل نفسه ماذا حقق فعليًا في حياته. ”