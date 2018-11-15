السفارة في الكويت : يجب متابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية
أكدت سفارة المملكة في الكويت على ضرورة متابعة المواطنين لتقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية حفاظًا على سلامتهم.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقق التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تحذير.. نظراً للأحوال الجوية في دولة الكويت تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة ومتابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتهم.
وأضافت : وتفيدكم السفارة بغلق أبوابها يوم غد نتيجة ذلك.
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