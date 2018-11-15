السفارة في الكويت : يجب متابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية

خالد الظفيري(صدى):

أكدت سفارة المملكة في الكويت على ضرورة متابعة المواطنين لتقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية حفاظًا على سلامتهم.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقق التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تحذير.. نظراً للأحوال الجوية في دولة الكويت تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة ومتابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتهم.

وأضافت : وتفيدكم السفارة بغلق أبوابها يوم غد نتيجة ذلك.