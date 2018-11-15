بالفيديو: هل يجوز أكل ذبيحة من عنده كبائر من الذنوب؟.. الشيخ الماجد يجيب
أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، حكم أكل ذبيحة من عنده كبائر من الذنوب.
وتلقى الشيخ سليمان الماجد سؤالا خلال برنامج يستفتونك المذاع على قناة رسالة تضمن: ” من عنده كبائر من الذنوب هل تُأكل ذبيحته؟ ”
وقال الشيخ الماجد ردا على السؤال : ” الكبائر لاتمنع الذبيحة، طالما أنه مسلم وثبت له حكم الإسلام وأصل الإسلام فذبيحته حلال ”
وأضاف الشيخ ” الماجد ” : ” إن ارتكب الشخص أكبر الكبائر فلاعلاقة لكبيرته بمسألة الذبيحة “.
#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجد
هل يجوز اكل ذبيحة من عنده كبائر من الذنوب ؟ https://t.co/ORkUq7kXF0 pic.twitter.com/ghBn47JagS
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38295 ] نشر منذ 2 ساعتين
قل بسم الله
وأضرب في النعمة😋😋😋
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58418 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله ير ياشيخ وبارك فيك ، منكم نستفيد ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2895 ] نشر منذ 1 ساعة
🍖🍗 الله لايهينة لاينسى الحلى