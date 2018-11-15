بالفيديو: هل يجوز أكل ذبيحة من عنده كبائر من الذنوب؟.. الشيخ الماجد يجيب

علي القحطاني (صدى):

أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، حكم أكل ذبيحة من عنده كبائر من الذنوب.

وتلقى الشيخ سليمان الماجد سؤالا خلال برنامج يستفتونك المذاع على قناة رسالة تضمن: ” من عنده كبائر من الذنوب هل تُأكل ذبيحته؟ ”

وقال الشيخ الماجد ردا على السؤال : ” الكبائر لاتمنع الذبيحة، طالما أنه مسلم وثبت له حكم الإسلام وأصل الإسلام فذبيحته حلال ”

وأضاف الشيخ ” الماجد ” : ” إن ارتكب الشخص أكبر الكبائر فلاعلاقة لكبيرته بمسألة الذبيحة “.