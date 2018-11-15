بالفيديو.. تحذيرات لمستخدمي طرق ” حفر الباطن ” من تدفق السيول

نايف السالم (صدى):

حذرت إدارة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، مستخدمي طريق ” حفر الباطن –الرياض ” وطريق ” حفر الباطن – رفحاء ” وطريق ” حفر الباطن – ساموده ” ،‏ وطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

كما شهدت الطرق الخارجية التي تربط حفر الباطن بالعديد من المناطق الأخري، سيول شديدة حولت تلك الطرقات لأماكن لاصطياد المسافرين الأمر الذي أدي إلى حوادث انقلاب خاصة في الفترة المسائية.

وفي السياق ذاته قطعت السيول الطريق على ” شعيب الفاو ” ما بين ” أم قليب و حفرالباطن ” بعد الأمطار الغزيرة على المنطقة وطريق سامودة علامة كيلو مترية 200+3، وطريق حفر الباطن – الإرطاوية ملامة كيلومترية 300+ 755 ، وطريق السفانية إضافة للطرق الداخلية بحفر الباطن على شعيب فليج

” طريق أبو بكر ، وطريق الملك عبدالله والطرق الداخلية بالمدينة ” .

وطالب ” المواطنين ” ، بضرورة وجود دوريات الأمنية، وسيارات وزارة النقل، عند الأماكن التي تتجمع بها مياه السيول لتحذير مرتادي تلك الطرق، كما طالبت بدراسة جادة من قبل الجهات ذات الاختصاص لفحص أماكن تجمع المياه ومعالجتها بوضع عبارات كبيرة لضمان عبور السيول من تحت الطرق دون تجمعها فوق الطرق ” .