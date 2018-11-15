 جزائية تبوك تستأنف محاكمة المتهمين بقتل رجل أمن في واقعة السطو على محل ذهب

محمود تبوك (صدى):

استأنفت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك اليوم الأربعاء خامس الجلسات في محاكمة ستة متهمين بقتل رجل الأمن الشهيد الرقيب أول عطا الله الحويطي، في القضية المعروفة بـ”سطو محل الذهب” بمحافظة ضباء، والتي أصيب فيها مواطن ومقيم، ومن المنتظر أن يتم النطق في “الحكم الابتدائي” في الجلسة بعد القادمة.

وأوضحت مصادر أنه أُعلن خلال الجلسة انتهاء تقدير الشجاج في الإصابات التي لحقت بالمواطن والمقيم إذ قدر إجمالي مبلغ التعويض بـ نصف مليون ريال، مبيناً بأنه تم تحديد الجلسة القادمة في شهر ربيع الثاني حيث تم تخصيصها لسماع الشهود.

وأضافت المصادر أن الجلسة عقدت بحضور المتهمين والمدعي العام ومحاميهم ووكيل عن الشهيد الحويطي،وأيضا حضر المصابون.

وفي الجلسة الأولى، طالب المدعي العام بالحكم على المتهمين جميعاً بعقوبة تعزيرية مشددة، تزجرهم وتردع غيرهم (بحد الحرابة) لما أقدم عليه المذكورون وهم بكامل أهليتهم شرعاً من فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ويعد ضرباً من الإفساد وانتهاكاً للدماء والأموال المعصومة على سبيل القهر والغلبة، ذلك لقاء قيامهم بالتخطيط وتنفيذ عملية السطو المسلح على محل الذهب وقتل رجل الأمن وسرقة الذهب.