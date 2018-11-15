بالفيديو.. سمو ولي العهد لأبطال آسيا: هذه هي البداية فقط

علي القحطاني (صدى):

قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لأبطال آسيا: ” هذه هي البداية فقط وهناك برامج من هيئة الرياضة، واتحاد الكرة، تهتم بكم وبمستقبل الكرة. ”

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، استقبل رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي الأخضر للشباب، في قصر اليمامة، اليوم الأربعاء.

وقدم ولي العهد، التهنئة للمنتخب السعودي، بعدما حصد لقب بطولة أمم آسيا للشباب، بعد الانتصار على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وبلوغ نهائيات كأس العالم في بولندا 2019.