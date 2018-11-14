بدء تسجيل التوظيف الموسمي في المسجد النبوي
بدأ تسجيل طلبات التوظيف الموسمي، لموسمي رمضان والحج لهذا العام، حسبما صرحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
ووضعت الوكالة عدة شروط للمتقدمين جاءت كالتالي:
-أن يكون سعودي الجنسية.
-ألا يقل عمره عن 20 سنة.
-أن يكون مناسبًا للعمل بالمسجد النبوي من حيث الخلق والمظهر.
-حضور الدورات التدريبية التي تعقد للمقبولين.
-أن يكون المؤهل الأدنى هو الشهادة المتوسطة لكافة الإدارات والشهادة الجامعية لإدارة الهيئة.
-التفرغ التام للعمل وعدم وجود عمل آخر.
-اجتياز المقابلة الشخصية في لجنة التوظيف الموسمي.
-أن يقبل المتقدم العمل في أي وردية يتم توجيهه إليها من قبل الإدارة المقبول فيها .
وللتقديم للوظائف الموسمية، يرجى الدخول على الرابط التالي:http://eservices.wmn.gov.sa:
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