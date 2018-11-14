بدء تسجيل التوظيف الموسمي في المسجد النبوي

فاطمة المالكي(صدى):

بدأ تسجيل طلبات التوظيف الموسمي، لموسمي رمضان والحج لهذا العام، حسبما صرحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ووضعت الوكالة عدة شروط للمتقدمين جاءت كالتالي:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-ألا يقل عمره عن 20 سنة.

-أن يكون مناسبًا للعمل بالمسجد النبوي من حيث الخلق والمظهر.

-حضور الدورات التدريبية التي تعقد للمقبولين.

-أن يكون المؤهل الأدنى هو الشهادة المتوسطة لكافة الإدارات والشهادة الجامعية لإدارة الهيئة.

-التفرغ التام للعمل وعدم وجود عمل آخر.

-اجتياز المقابلة الشخصية في لجنة التوظيف الموسمي.

-أن يقبل المتقدم العمل في أي وردية يتم توجيهه إليها من قبل الإدارة المقبول فيها .

وللتقديم للوظائف الموسمية، يرجى الدخول على الرابط التالي:http://eservices.wmn.gov.sa: