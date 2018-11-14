وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مشرف إدارة المعرفة، ومحلل أول الأعمال)، وذلك وفقًا للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وقالت أن الوظائف هي: مشرف إدارة المعرفة (Knowledge Management Supervisor):

-درجة البكالوريوس في الاتصالات أو هندسة الالكترونيات أو هندسة الاتصالات.

– يفضّل درجة الماجستير في الاتصالات السلكية واللاسلكية أو هندسة الالكترونيات والاتصالات.

– خبرة خمس سنوات كحد أدنى في مجال ذات صلة.

بالإضافة إلى محلل أول الأعمال (Senior Business Analyst):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو نظم المعلومات الإدارية.

– درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو نظم المعلومات الإدارية.

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