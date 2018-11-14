فيديو مؤثر لولي العهد أثناء لقائه بأسر الشهداء.. أنا والملك وكل الشعب السعودي محل شهدائكم

محمد السعران (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمدين سلمان ولي العهد في الديوان الملكي بعدد من أسر شهداء الواجب.

وقال ولي العهد خلال كلمو وجهها لاسر شهداء الواحب : ” أنا والملك وكل الشعب السعودي محل شهدائكم ، فواجبنا أن نكون جزء من أسرتكم بعد أن فقدتم شهدائكم في حماية الوطن ومقدراته، وأمنه ومقدرات المسلمين “.

وأضاف ولي العهد : ” اعتبروني محل الأخ والابن واعتبرني محل الوالد ” ، ووعدهم بتنفيذ جميع مطالبهم.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الإنسان بدون وطن و كرامة وأمن وأمان ليس له قيمة، مضيفا : ” نحن أهل المملكة عشنا بكرامة وعزة ولن نتعود على نقص ولا عدم أمن “.

وأعرب أُسر شهداء الواجب عن سعادتهم بلقاء ولي العهد، وتقديرهم لحديثه إليهم، وما غمرهم به من مشاعر صادقة، وما أحاطهم به من عناية ورعاية، تجسد القيم الرفيعة والمبادئ السامية التي قامت عليها العلاقة في هذه البلاد المباركة بين القيادة والمواطنين، وتعززت بها اللحمة الوطنية، وسادت في ظلها مشاعر الولاء لهذا الوطن وقيادته، والتضحية من أجل سلامته وسيادته.