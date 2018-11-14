بالصور..مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يستضيف ابتدائية ومتوسطة خيف الرواجح

نايف السالم(صدى):

استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ابتدائية ومتوسطة خيف الرواجح يوم الأربعاء 6 ربيع اول لعام 1440هـ

وذلك بهدف تنمية مهارات الطالبات في المجال الفني و تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالبات و تنمية الذوق والإحساس لديهن ومساعدتهن على اختيار الصور الجمالية وطباعتها على الشموع.

حيث قاموا بزيارة مركز التدريب قسم التمكين (الاسر المنتجة) لعمل دورة الطباعة على الشموع مع المدربة : جزعة العنزي والقيام بتطبيق عملي وورش عمل متنوعه في مجال الطباعه على الشموع .

وفي نهاية اللقاء قامت المرشدة الطلابيه بتقديم شكرها وتقديرها باسم ادارة المدرسة لرئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الاستاذة ابتهال العامودي وللمدربة جزعة العنزي ولمنسوبات المركز لحسن الاستقبال ودعمهم لشراكات المجتمعيه والمساهمة في خدمة المجتمع بكافة شرائحه .