” العمار ” : تمثيل الوطن شرف لأي لاعب والأخضر فرصة مميزة

نواف السالم(صدى):

قال تركي العمار، لاعب وسط المنتخب الوطني الأول، إن انضمامه لقائمة الأخضر بمثابة الفرصة المميزة على المستوى الشخصية، مؤكدًا أن الأجواء متشابهة بين معسكرات المنتخبات السنية والمنتخب الأول، وأن تمثيل الوطن شرف لأي لاعب فارتداء شعار الوطن فرصة لا تعوض لأي لاعب.

وأكد مدافع عمر هوساوي على أهمية المرحلة الحالية، معتبرًا أنها امتداد للمرحلة الماضية وفرصة لمعالجة الأخطاء الماضية والوقوف عليها قبل خوض منافسات كأس آسيا.

وقال عن المباراة الودية التي سيخوضها ” الأخضر ” أمام منتخبي اليمن والأردن: ” كل مباراة بالنسبة لنا تمثل أهمية كبيرة مهما اختلفت المنتخبات، الأهم بالنسبة لنا الأداء داخل الملعب وتطبيق تعليمات المدير الفني، كما أن تنوع اللعب مع المنتخبات أمرًا إيجابي وهو ما سيحدث لنا في المنافسة الآسيوية. “