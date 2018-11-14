وزير الصحة يرعى حفل افتتاح الاجتماع الاستشاري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

محمد السعران(صدى):

يرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حفل افتتاح الاجتماع الاستشاري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي يتزامن مع مرور خمسة وثلاثين عاماً على تأسيسة وذلك صباح الخميس 7 ربيع الأول 1440هـ، الموافق 15 نوفمبر 2018م، بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا بالرياض.

ورفع الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد على دعمهم الكبير للقطاع الصحي وأكد أن ما حققه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من إنجازات كان بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم والرعاية ثم بمتابعة واهتمام معالي وزير الصحة.

وبين الراجحي أن الاجتماع الاستشاري ينظم تحت شعار “عين على المستقبل” ويهدف لرسم ملامح المرحلة القادمة وتحديد رؤية وأهداف واستراتيجيات المستشفى بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، مضيفاً أن الاجتماع يشارك فيه أكثر من 25 استشاري من أخيرة الخبرات في العالم بلاضافة إلى نخبة من خريجي المستشفى.

واوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن تنظيم الاجتماع الاستشاري يتزامن مع مرور (35) عاماً على تأسيس المستشفى حقق خلالها المستشفى العديد العديد من الانجازات فقد عزز المستشفى شراكاته الاستراتيجية مع جهات ومراكز محلية ودولية عالية الخبرة وطبق أكثر المعايير العالمية في الجانب العلاجيي تطوراً واصبح نموذج طبي وبحثي وتعليمي يضيف لمنظومة القطاع الصحي في المملكة ،