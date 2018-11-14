بالفيديو.. مشهد غريب لاحتجاز امرأة عجوز داخل جراج بجدة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو نشره أحد المواطنين يوثق مشهدًا مؤلمًا لامرأة مسنة تجلس داخل جراج للسيارات محكم بشبك حديدي أسفل عمارة مكونة من أربعة أدوار في حي القويزة بجدة.

وأظهر ” الفيديو ” ، مكوث المرأة داخل جراج عمارة مكونة من 4 أدوار تقع أمام متوسطة الأمير” ماجد ” بمخطط عبيد، بعد أن أغلقت عليها الأبواب المصنوعة من شبك حديدي.

وطالب ” المواطن ” ، من الجهات المعنية النظر في وضع السيدة المسنة ومساعدتها، ومعرفة السبب من وراء وضعها بداخل الجراج المحكم.