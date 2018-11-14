مستشفى الدلم يشارك الدفاع المدني في خطة طوارئ أخطار السيول.

الخرج(صدى):

شارك مستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم في خطة طوارئ مواجهة اخطار السيول للعام 1440 التي نفذها الدفاع المدني في المحافظة وبمشاركة بلدية الدلم وفرق من الامن والمرور والهلال الاحمر و شركة الكهرباء وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وحضر سعادة المحافظ الاستاذ ثامر الشتوي ومدير مستشفى الدلم بالانابة الاستاذ بندر الصالح و رئيس البلدية بالمحافظة المهندس سلمان العايد الفرضية التي تهدف الى الوقوف على استعدادات الدفاع المدني و الجهات المشاركة والمساندة في تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة اخطار السيول ، و تم تأمين الموقع بالآليات اللازمة من سيارات الإسعاف ، والمعدات الثقيلة وغيره. كذلك تطبيق خطة الإسناد البشري لادارة الدفاع المدني و بقية الجهات ، إضافة إلى القيام بأعمال الفرز و تقديم العلاج السريع حسب الحالات.