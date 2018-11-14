مدني عسير يهيب الجميع بالابتعاد عن مجاري السيول والاودية

محمد بن طحيطح(صدى):

تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالاخوة المواطنين والمقيمين باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول لاسيما خلال اجازة نهاية الأسبوع اللتي قد تصادف معها حالات ماطرة حسب التوقعات الجويه .

كذلك تدعو الجميع التقيد بما يصدر من تنبيهات وارشادات للسلامه من قبل الدفاع المدني ومراقبة صغار السن أثناء التنزه، متمنين السلامه للجميع .

صرح بذلك نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المقدم عبدالاله بن سعيد الشهراني.