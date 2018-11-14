العصيمي: تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، على أن تعليق الدراسة في منطقة القصيم ومحافظة حفر الباطن للطلاب والطالبات فقط ولا يشمل الجهاز التعليمي والإداري في المدارس.
وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بناءً على ما تضمنته آلية تنظيم تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام فإن تعليقها غداً في منطقة القصيم ومحافظة حفر الباطن للطلاب والطالبات فقط ولا يشمل الجهاز التعليمي والإداري في المدارس.
وجاء ذلك نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، بناء على ماورد في تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
محمد[ عدد التعليقات: 2729 ] نشر منذ 1 ساعة
المدرسين والمدرسات سلاحف وظفادع هههه
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههههههههه سخريه مستخسرين فيهم طيب الي يجرى على الطالب والطالبه يجرى على المعلم والمعلمه
سابقا كان في شارع مزدحم بالسيارات والي يعبره نادرا مايسلم من حادث اليم اقل شي اصابات خطيره ان لم تكن وفيات وتقطع جثة الذي حصل له الحادث من قوة ارتطام السياره البلديه بالقوه حطوا جسر لكن بعد خسارة العديد من الوفيات حال وزارة المعارف حال البلديه اذا خسروا ضحايا او جرفتهم سيول سمحوا بأجازة المعلمين والمعلمات