العصيمي: تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط

سالم المطيري(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، على أن تعليق الدراسة في منطقة القصيم ومحافظة حفر الباطن للطلاب والطالبات فقط ولا يشمل الجهاز التعليمي والإداري في المدارس.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بناءً على ما تضمنته آلية تنظيم تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام فإن تعليقها غداً في منطقة القصيم ومحافظة حفر الباطن للطلاب والطالبات فقط ولا يشمل الجهاز التعليمي والإداري في المدارس.

وجاء ذلك نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، بناء على ماورد في تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.