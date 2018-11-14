بالفيديو: إصابة طالبتين وقائد مركبة إثر حادث تصادم بالعيدابي.. ومسؤول بالطرق يعلق

تركى السالم (صدى):

وقع حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء بين ميكرو باص يقل طالبات ومركبة أخرى، رصدته كاميرا مراقبة تابعة لمنشأة على الطريق بالعيدابي، ما أسفر عن إصابة طالبتين وقائد مركبة.

وأكد المواطنون في العيدابي أن ضيق الطريق في العيدابي تسبب في حوادث قاتلة، مطالبين المسؤولين ومدير الطرق والمرور الاطلاع على معاناتهم وسرعة معالجة الطريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

و كشف مدير عام الطرق والنقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني أن سبب الحوادث الكثيرة بالطريق إلى انشغال البعض بالجوّال والتجاوز الخاطئ والسرعة العالية، سائلاً الله السلامة للجميع.

وكان ” الغزواني ” قد قال في وقت سابق، أنه تم ازدواج جزءٍ من طريق العيدابي – الداير بطول ٤٣ كلم تقريباً حسب الاعتمادات المالية، وباقي الطريق وصولاً إلى الداير بني مالك، موجود ضمن استكمالات طرق المنطقة وسيتم التنفيذ عند اعتماده.