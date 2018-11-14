شابان سعوديان يحصلان على جائزة مبادرات الشباب بالكويت ..

سعيد العجل(صدى):

حصلت المبادرة التعليمية للشابين سراب الحارثي ومحمد الرساسمة والتي بعنوان “رؤية مستقبلية لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية 2030” على جائزة مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية بدورتها الثالثة، وسط منافسة مجموعة من الشباب من كافة الدول العربية، والتي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة.

وقد تحدث الشاب محمد الرساسمة عن مبادرتهم قائلاً :

بأن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي بمثابة دعوة لكل شاب شغوف لبناء وتطوير وطنه وهذا ما دفعنا لعمل “رؤية مستقبلية لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية 2030” والتي تهدف إلى نقل التعليم من حيز التلقين إلى مرحلة التفكير والإبداع ، كما أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات كثيرة وعديدة وحان الوقت لاستغلالها في صناعة نموذج تعليمي فريد من نوعه يمكّننا بأن نوظف طاقات الطلاب المهدرة في المكان الصحيح وبالشكل المناسب.

كما تحدثت الشابة سراب الحارثي عن الرؤية بقولها : صحيح أن التعليم الحالي خرج لنا كثير من الموهبين والعباقرة ، ولكن ماذا عن الاف الطلاب الذين لم يساعدهم نظام التعليم على اكتشاف نقاط قوتهم مبكراً وتوجيهم التوجيه الصحيح حتى يستفيد الوطن من الجميع في شتى مجالات الحياة وبمخرجات عالية الجودة.

الجدير بالذكر بأن مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية والمقامة في دولة الكويت الشقيقة قد بلغ عدد المبادرات بها 640 مبادرة تقدمت للمشاركة في فعاليات الملتقى وتأهلت منها 142 مبادرة إلى المرحلة النهائية ، كما أن مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية هي إحدى مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي، وهي هيئة إعلامية مستقلة، وعضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية.