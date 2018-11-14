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    نوفمبر

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  3. شاهد .. مواطنة توثق فرحتها بالامطار ” خلكن قاعدات بالبيوت خايفات من المطر “

شاهد .. مواطنة توثق فرحتها بالامطار ” خلكن قاعدات بالبيوت خايفات من المطر “




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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58416 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههه ,,

,, موفقه خير وهنيك الرحمه زطلعة البر ,, البر بريره ,,

[ عدد التعليقات: 2729 ] نشر منذ 60 دقيقة

المهم لا تشغلينا اذا غرقتى

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