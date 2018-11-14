مدني الباحة يدعوا الجميع الى اخذ الحيطه والحذر

محمد بن شقيه (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقه الباحه جميع المواطنين والمقيمين الى اخذ الحيطه والحذر وعدم المجارفه في عبور الاوديه وذلك نظراً للتقلبات الجويه التي يصاحبها استمرار هطول الامطار على المنطقه وفقاً للتوقعات المناخيه الصادره من الهيئه العامه للارصاد وحماية البيئه مع اهميه الالتزام بقواعد السلامه كالابتعاد عن مناطق الخطر في الاوديه والشعاب وشددت مديريه الدفاع المدني بالمنطقه على اهميه اتباع التنبيهات والتحذيرات التي يتم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام المختلفه ومواقع التواصل الاجتماعي

كما تهيب مديريه الدفاع المدني بالمنطقه بالجميع الى الاخذ بوسائل وتعليمات السلامه اثناء الاستمتاع بإجازه نهايه الاسبوع لوجود حالات ماطره

ونؤكد ان سلامه الجميع تُهمنا ويسرنا خدمتكم على الرقم ٩٩٨

وعلى مدار الساعه متمنين للجميع اجازه سعيده والسلامه من كل مكروه

صرح بذلك المتحدث الاعلامي بمنطقه الباحه / العقيد جمعان بن دايس الغامدي