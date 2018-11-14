واشنطن تطالب قطر ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب

طلال الضوي(صدى):

أقامت الخارجية الأمريكية ندوة بمعهد واشنطن طالبت خلاله النظام القطري ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب.

وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة ناثان سيلز، أننا نرى أوجه التشابه بين حزب الله وميليشيا الحوثي من خلال إطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقتا سابق قطر، في تصريحات سابقة، بأنها داعم تاريخي للإرهاب حيث قال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: ” دولة قطر، للأسف، ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عال جدًّا. يجب أن ينهوا هذا التمويل ” .