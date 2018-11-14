شركة موبايلي تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة موبايلي، وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو التسويق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (المدير العام للتجارة الحديثة والأجهزة، وأخصائي مهني الباقات الصوتية مسبقة الدفع).

وأوضحت أن الوظائف: المدير العام للتجارة الحديثة والأجهزة (General Manager Modern Trade & Devices)، درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها من جامعة معترف بها.

بالإضافة إلى : خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال التسويق أو الشراكة التجارية أو أي مجال ذات صلة، على الأقل خمس سنوات في منصب كبير، أخصائي مهني الباقات الصوتية مسبقة الدفع (Postpaid Voice Propositions Specialist Professional): درجة البكالوريوس في التسويق أو إدارة الأعمال، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في التسويق (مقترحات المستهلكين) أو مجال ذات صلة.

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