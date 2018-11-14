الحمدين يقرر القبض على الإعلامي القطري ” الشمري ” لمدحه ولي العهد

طلال الضوي(صدى):

أصدرت ” السلطات القطرية ” ، اليوم الأربعاء، أمرًا بالقبض على الإعلامي القطري ” فرج مزهر الشمري ” ، والموجود حاليًا خارج قطر، عند زيارته لبلاده، وذلك بسبب أبيات شعرية امتدح فيها ولي العهد، وذلك في حلقة جديدة ضمن سلسلة إنتهاكات تنظيم الحمدين.

وكان الإعلامي القطري ” فرج الشمري ” ، امتدح جهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير ” محمد بن سلمان ” بأبيات شعرية عبر حسابه بموقع ” تويتر” ، أثناء حربه على المتجاوزين وتصديه للمفسدين داخل البلاد.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن الخلايا الإلكترونية لتنظيم الحمدين تلقفت أبيات الإعلامي القطري، ونقلتها للسلطات القطرية، والتي بدورها وجهت بالقبض عليه فور دخوله قطر عبر المنافذ أو المطارات.

هذا وعانى الإعلامي القطري ” فرج الشمري ” من ظلم السلطات القطرية له بعدما نفته من بلاده قبل 20 عامًا، بسبب مقال صحفي انتقد فيه فرض الضرائب والرسوم على المواطنين القطريين، وقرر حينها الانتقال إلى المملكة، حيث عاش فيها معززًا حتى يومنا الحالي.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أنه بعد سنوات من إبعاد الإعلامي ” الشمري ” ، أبلغته حكومة بلاده بالسماح له بدخول قطر لزيارة والده وأشقائه، في محاولة منها لاستدراجه وإلقاء القبض عليه وسجنه في أقرب فرصة يدخل فيها إلى قطر، بسبب أبياته الشعرية التي اعتبروها انتقاصًا منهم.