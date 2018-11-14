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بالفيديو.. إخراج ناقة بواسطة ” شيول ” بعد سقوطها داخل قبر بالليث

بالفيديو.. إخراج ناقة بواسطة ” شيول ” بعد سقوطها داخل قبر بالليث
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، سقوط ” ناقة ” ، في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم 57 كلم شرق الليث.

وتمكن المواطنون، من إخراجها، حيث سقطت في قبر به جثمان شاب توفي قبل ثلاث سنوات، بسبب عدم وجود سور للمقبرة.

وخرجت الناقة دون أي إصابات، حيث قام المواطنون بتسوية القبر ودفنه من جديد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58416 ] نشر منذ 2 ساعتين

ويش ذا القبر المطوي بحجر ………….!!!!!؟

,, هل من تفسير ………….؟؟؟

[ عدد التعليقات: 3427 ] نشر منذ 29 دقيقة

ابو محمد 
نفس السؤال؟؟

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