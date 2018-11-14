بالفيديو.. إخراج ناقة بواسطة ” شيول ” بعد سقوطها داخل قبر بالليث
أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، سقوط ” ناقة ” ، في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم 57 كلم شرق الليث.
وتمكن المواطنون، من إخراجها، حيث سقطت في قبر به جثمان شاب توفي قبل ثلاث سنوات، بسبب عدم وجود سور للمقبرة.
وخرجت الناقة دون أي إصابات، حيث قام المواطنون بتسوية القبر ودفنه من جديد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58416 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش ذا القبر المطوي بحجر ………….!!!!!؟
,, هل من تفسير ………….؟؟؟
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3427 ] نشر منذ 29 دقيقة
ابو محمد
نفس السؤال؟؟